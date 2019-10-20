Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан: Я проголосовал за благоустроенный, красивый, чистый и современный город

    20.10.2019 18:59 TVC21 Новости - Политика

    Кандидат Партии социалистов на должность примара столицы Ион Чебан сообщил, что он проголосовал за благоустроенный, красивый, чистый и современный город. „Я проголосовал за то, чтобы этим городом гордились все, от мала до велика. Я знаю, что это возможно. Я проголосовал за эти перемены, которых все мы ждём”, - заявил кандидат после того, как реализовал своё право голоса, передаёт IPN.

    По его словам, речь идёт о переменах к лучшему, в результате которых Кишинёв станет визитной карточкой страны. Кандидат рассказал, что сейчас он собирается провести время с семьёй, а затем отправится в штаб вместе со своими коллегами.

     