Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Иван Дьяков: Я проголосовал за Кишинёв без коррупции

    20.10.2019 18:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Кандидат политической партии „Наша партия” на пост генерального примара муниципия Кишинёв Иван Дьяков проголосовал за город без коррупции. Реализовав своё право голоса, кандидат сказал, что „примар Кишинёва – это тот, кто способен положить конец коррупции в столице”, передаёт IPN.

    По словам Дьякова, коррумпированные люди годами вращаются вокруг примэрии Кишинева, как вокруг „большого резервуара финансов и возможностей для обогащения”. „Все обещали нам, что мы будем жить в городе с молочными реками, тротуарами, школами, детскими садами, в то время как коррупция процветает, а деньги воруют с утра до вечера”, - сказал Иван Дьяков.

    К 12.30 в муниципии Кишинёв проголосовало более 95 тысяч граждан, или почти 13% избирателей с правом голоса. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие 25% избирателей.

    Обновлено ( 20.10.2019 19:30 )  