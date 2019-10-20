Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Молдове проходят всеобщие местные выборы

    20.10.2019 07:26 TVC21 Новости - Политика

    Сегодня в Молдове проходят всеобщие местные выборы. 

    По итогам выборов будут избраны 898 примаров и более 11 тысяч местных советников и свыше 10 тысяч сельских и городских.

    В день выборов, на избирательных участках работает система видеозаписи. Эта дополнительная мера служит обеспечением прозрачности процесса голосования и защитой от возможной фальсификации результатов. ЦИК гарнтирует, что установка видеокамер на избирательных участках не поставит под угрозу тайну голосования.

    Также сообщается, что около 5000 полицейских обеспечат безопасность в день выборов. Правоохранительные органы будут реагировать на обращения граждан, а часть личного состава будет в резерве на случай чрезвычайных ситуаций.

    Также в это воскресенье жители одномандатных избирательных округов №17, 33, 48 и 50 изберут своих представителей в законодательный орган. 

    Избирательные участки будут открыты до 21:00

     