Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый проверяется российскими следователями на причастность к организации наркотрафика, в которой был задействован бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк

    19.10.2019 01:00 TVC21 Новости - Политика

     

    В программе «Дежурная часть» были опубликованы переговоры, в которых Усатый предупреждает Владимира Плахотнюка о том, что в России на него и Константина Цуцу планируется возбуждение уголовного дело за поставки наркотиков.

    Российские журналисты отмечают про давнюю связь Усатого с Плахотнюком: «По разным данным они вместе занимались отмыванием денег через молдавские банки, в том числе использовали схемы Германа Горбунцова», отмечает источник.

    На показ Усатый занимался разоблачениями Плахотнюка, а за глаза вел с ним дела. 

    Сейчас сам Усатый уже проверяется на причастность к организации наркотрафика и ниточки ведут всё к тому же Плахотнюку.

    Последние пару лет правоохранительные органы Испании вели дело о поставках наркотиков из Африки в Европу. Часть  из них поступала и в Россию. Масштабная операция по ликвидации этого канала, получила название «Пиренейский излом» и была проведена одновременно в Испании, Молдове и России. Следователями следственного департамента МВД России проверяется причастность Усатого к этому головному делу. В материалах есть 28 эпизодов, фамилий тоже много и не исключено, что в ближайшее время к ним добавится еще одна – Ренато Усатого, тем более, что, по данным наших источников, именно он сейчас выполняет роль так называемого смотрящего в Молдове от олигарха Плахотнюка, заключают российские журналисты телеканала Россия24

     