Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Попшой посоветовал Таубер привыкать к условиям тюремного содержания
    Депутат от ACUM Михай Попшой отреагировал на прозвучавшие обвинения со стороны Марины Таубер в адрес членов Комиссии по ...
    1
    Ирина Влах: Люди все еще надеются и верят новому правительству
    Очень важно, чтобы изменения в стране стали ощутимы, люди надеются и верят новому правительству, ждут реальных реформ,- заявила ...
    43
    Слусарь назвал с трибуны парламента бенефициаров
    Председатель специальной парламентской комиссии Александр Слусарь, представивший в парламенте доклад комиссии, заявил, ...
    113
    Плахотнюка объявят в международный розыск и экстрадируют
    Влад Плахотнюк будет объявлен в международный розыск, а, когда будет установлено его местонахождение, он будет экстрадирован ...
    72
    Парламент продлил срок действия комисси по расследованию попытки путча
    Парламент продлил срок действия комиссии по расследованию попытки путча. ...
    7
    Чуря о местных выборах: Результаты ДПМ будут заметно отличаться
    На предстоящих местных выборах результаты молдавских демократов будет значительно хуже, чем в предыдущие годы. ...
    113
    Додон: Буду продолжать уделять особое внимание развитию регионов
    В продолжение рабочей поездки в Гагаузскую автономию Игорь Додон отправился вместе с башканом Ириной Влах в село Чишмикиой. ...
    188
    Муравский: Необходимо разделить созданные
    Экономист, бывший вице-премьер-министр Александр Муравский на своей странице в социальной сети провел сравнительный ...
    147
    Майя Санду поздравила Кишинев с Днем Города
    Премьер-министр Майя Санду пожелала Кишиневу в Храмовый праздник людей, которые будут уважать город. ...
    359
    Руслан Кодряну: Надеюсь, что ВСП примет решение в пользу людей
    Руслан Кодряну, которого не допустили к участию в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата в примары столицы, ...
    391

    • Ирина Влах: Люди все еще надеются и верят новому правительству

    17.10.2019 14:51 TVC21 Новости - Политика

    Очень важно, чтобы изменения в стране стали ощутимы, люди надеются и верят новому правительству, ждут реальных реформ,- заявила Ирина Влах в эфире программы «Главное».

    «Несмотря на то, что в стране поменялась власть, пришло новое правительство, в руководстве государственных предприятий, децентрализованных служб остались прежние команды. Те, кто работал при прошлой власти. 

    Правительство должно начать разбираться с теми, кто назначался на должности по партийному признаку. Мы все хорошо  помним, что людей, представлявших правящую Демократическую партию, назначали в руководство «Молдтелекома», «Почты Молдовы», Госконцелярии и многих других учреждений.

    Если нынешнее правительство поставило перед собой задачу полностью переформатировать подходы к назначению людей на ключевые должности исходя исключительно из их профессиональных качеств, то её нужно доводить до конца. Я понимаю, что для этого нужно время. Что, наверное, нужны другие механизмы. Вижу, что сегодня правительство пытается действовать по закону.

    Обновлено ( 17.10.2019 15:08 )  