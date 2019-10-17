Ирина Влах: Люди все еще надеются и верят новому правительству

Очень важно, чтобы изменения в стране стали ощутимы, люди надеются и верят новому правительству, ждут реальных реформ,- заявила Ирина Влах в эфире программы «Главное».

«Несмотря на то, что в стране поменялась власть, пришло новое правительство, в руководстве государственных предприятий, децентрализованных служб остались прежние команды. Те, кто работал при прошлой власти.

Правительство должно начать разбираться с теми, кто назначался на должности по партийному признаку. Мы все хорошо помним, что людей, представлявших правящую Демократическую партию, назначали в руководство «Молдтелекома», «Почты Молдовы», Госконцелярии и многих других учреждений.

Если нынешнее правительство поставило перед собой задачу полностью переформатировать подходы к назначению людей на ключевые должности исходя исключительно из их профессиональных качеств, то её нужно доводить до конца. Я понимаю, что для этого нужно время. Что, наверное, нужны другие механизмы. Вижу, что сегодня правительство пытается действовать по закону.