Слусарь назвал с трибуны парламента бенефициаров

Председатель специальной парламентской комиссии Александр Слусарь, представивший в парламенте доклад комиссии, заявил, что с августа 2019 г. "прокуратура Молдовы начала реальные расследования банковской кражи, после столь продолжительного сна".

Отвечая на вопросы депутатов, Слусарь акцентировал внимание на том, что в отличие от других аналогичных парламентских и правительственных комиссий, возглавляемая им комиссия профессионалов имела смелость и кураж поименно назвать тех чиновников, кто был причастен к краже денег из банков. Среди этих бывших чиновников им были названы следующие фамилии: Андриан Канду, Дорин Дрэгуцану, Юрие Лянкэ, Валериу Лазэр, Анатол Арапу.

В представленном докладе говорится, что большая вина за произошедшую кражу из банков денег ложится на Национальный банк, который, имея полномочия, не воспользовался ими для того, чтобы пресечь кражу денег из банка.

На вопрос о том, как реагировали государственные служащие, которые были причастны в той или иной степени к краже, на вопросы комиссии, Александр Слусарь в частности сказал: "В основном все говорили, что они - маленькие люди, что от них ничего не зависело".

Комиссия пришла к выводу о том, что в потере государством контроля над Banca de Economii посредством размещения закрытой дополнительной эмиссии акций банка, в которой государство, как акционер, не участвовало, в результате чего его доля сократилась из 56% до 33%, активно участвовали группировки Платона, Плахотнюка, Филата и Шора.

Слусарь напомнил, что в знак протеста на действия этих группировок Международный Валютный Фонд выражал свою обеспокоенность.

Члены комиссии пришли к единому мнению о том, что банковская кража и потеря контроля государством над ВЕМ была "хорошо спланированной акцией, которая реализовывалась с участием государственных деятелей".

В материалах комиссии говорится о том, что из трех банков - ВЕМ, Banca Sociala и Unibank в общей сложности выведено 25 млрд. леев. Вызывает удивление тот факт, что даже в условиях администрирования, которое Национальный банк ввел в этих банках в конце ноября 2014 г., в ВЕМ выдавались сомнительные кредиты и делались крупные перечисления, например, 50 млн. евро, которые ВЕМ перевел Banca Sociala.

Комиссия установила, что самые крупные суммы денег из трех банков были выведены в период 7-27 ноября 2014 г.

Парламенту комиссия рекомендует отозвать из должностей двух вице-президентов НБМ - Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлей, которые были назначены НБМ, и до сих пор работают в банке. Комиссия рекомендует НБМ рассекретить материалы, касающиеся мошеннического вывода из трех банков $1 млрд.