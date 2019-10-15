Додон: Буду продолжать уделять особое внимание развитию регионов

В продолжение рабочей поездки в Гагаузскую автономию Игорь Додон отправился вместе с башканом Ириной Влах в село Чишмикиой.

Там он в первую очередь посетил местный детский сад, построенный по указанию и при поддержке президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

– Рад видеть, что благодаря безвозмездной помощи наших зарубежных друзей малыши из этого села находятся в комфортных условиях, а администрация и сотрудники больше не беспокоятся о бытовых проблемах и могут сосредоточиться на воспитательном процессе. Пожелал коллективу дошкольного учреждения здоровья и успехов, а их подопечным – беззаботного детства и от имени Благотворительного фонда первой леди Din suflet подарил им много игрушек, – отметил Додон на своей странице в соцсети.