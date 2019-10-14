Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду поздравила Кишинев с Днем Города

    14.10.2019 18:45 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Майя Санду пожелала Кишиневу в Храмовый праздник людей, которые будут уважать город.

    Свое поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook. "Как и вся страна, Кишинев нуждается в людях, которые будут уважать его. В людях, которые будут сохранять чистоту и правильно парковаться, в людях, которые водят по правилам и переходят дорогу в положенном месте, в людях, которые вносят свой вклад в общественность и которые бьют тревогу, когда что-то делается не в интересах граждан. Столица нуждается в людях, которым не безразлична судьба города и которые пойдут на выборы, чтобы избрать честного, смелого и ответственного руководителя. С Днем Рождения, Кишинев!", - написала Майя Санду. 

     

     