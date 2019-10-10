Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Жиздан: Парламент собирается только тогда, когда у генпрокурора в портфеле есть дело

    10.10.2019 14:18 TVC21 Новости - Политика

    Демократ Александр Жиздан обвинил депутатов парламентского большинства в том, что они делают заявления с трибуны Парламента, указывающие правоохранительным органам, какие дела им возбуждать сказал депутат в эфире программы «Important»

    «В парламенте появилась мода собираться на заседания, только когда у генпрокурора в портфеле есть дело.  На этой неделе не будет пленарных заседаний. Возможно, прокурор занят. А с трибуны Парламента все чаще появляются заявления депутатов, которые являются вмешательством в правосудие, они дают указания следственным комиссиям, какие уголовные дела необходимо возбудить. Это очень серьезно, в любой стране с развитой демократией вы не услышите таких заявлений от политиков, это превышение полномочий. Не знаю, кто из нас, в конце концов, должен ответить», - сказал Жиздан. 

     