Александр Жиздан: Парламент собирается только тогда, когда у генпрокурора в портфеле есть дело

Демократ Александр Жиздан обвинил депутатов парламентского большинства в том, что они делают заявления с трибуны Парламента, указывающие правоохранительным органам, какие дела им возбуждать сказал депутат в эфире программы «Important»

«В парламенте появилась мода собираться на заседания, только когда у генпрокурора в портфеле есть дело. На этой неделе не будет пленарных заседаний. Возможно, прокурор занят. А с трибуны Парламента все чаще появляются заявления депутатов, которые являются вмешательством в правосудие, они дают указания следственным комиссиям, какие уголовные дела необходимо возбудить. Это очень серьезно, в любой стране с развитой демократией вы не услышите таких заявлений от политиков, это превышение полномочий. Не знаю, кто из нас, в конце концов, должен ответить», - сказал Жиздан.