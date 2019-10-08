Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влада Плахотнюка вызывали в прокуратуру, он подозревается в отмывании денег

    08.10.2019 13:21 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру (АП) в качестве подозреваемого в уголовном деле по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

    Согласно заявлению АП, учреждению пришлось прибегнуть к публичному уведомлению, учитывая, что "нет другого способа сообщить гражданину Владимиру Плахотнюку о его вызове в прокуратуру", сообщает unimedia.info

    Так, Плахотнюка в сопровождении адвоката ожидает 9 октября в 10:00 прокурор Александр Черней в Антикоррупционной прокуратуре.

    В случае, если бывший депутат-демократ не явится без указания веских причин, Плахотнюк будет оштрафован или доставлен на допрос силой, отмечается в уведомлении.

     