Влада Плахотнюка вызывали в прокуратуру, он подозревается в отмывании денег

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Бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру (АП) в качестве подозреваемого в уголовном деле по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Согласно заявлению АП, учреждению пришлось прибегнуть к публичному уведомлению, учитывая, что "нет другого способа сообщить гражданину Владимиру Плахотнюку о его вызове в прокуратуру", сообщает unimedia.info

Так, Плахотнюка в сопровождении адвоката ожидает 9 октября в 10:00 прокурор Александр Черней в Антикоррупционной прокуратуре.

В случае, если бывший депутат-демократ не явится без указания веских причин, Плахотнюк будет оштрафован или доставлен на допрос силой, отмечается в уведомлении.