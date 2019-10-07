Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владислав Кульминский: В правящей коалиции тема внешней политики даже не обсуждалась серьезно

    07.10.2019 16:40 TVC21 Новости - Политика

    Консенсус между партиями правящей коалиции был достигнут лишь в том, что касается внутренних реформ в стране, тогда как внешняя политика и приднестровское урегулирование «не попали» в число приоритетов коалиционного соглашения.

    Заявление было сделано советником премьер-министра по внешней политике и стратегическому планированию Владислав Кульминский в программе «Главное», передает enews.md.

    Комментируя взаимоисключающие позиции, выражаемые правящими политформированиями – Партией социалистов, с одной стороны, и партиями блока ACUM, с другой,– относительно приоритетов внешней политики Молдовы, Кульминский подчеркнул, что «вот тут мы подошли к ключевому вопросу».

    «Мы начали с того, что у нас в этой коалиции был консенсус определенный по внутренним реформам. Внутри страны понятно, что надо делать: демонополизация, прокуратура, суды и т.д. А вот по вопросу, допустим, приднестровского урегулирования; допустим, по вопросу внешней политики – на эти темы пока что, разговора даже какого-то глубокого не было. Потому что эти темы, по сути, не попали, скажем так, в коалиционное соглашение, в приоритеты, которые для себя обозначила коалиция»,– пояснил советник Майи Санду.

    При этом, по мнению Кульминского, «сейчас, после того как акцент на внутренних реформах дал определенные результаты, о которых мы уже говорили,– сейчас, наверное, уже настало время перейти к очень серьезному разговору о том, каким образом строить эти внешние отношения».

     