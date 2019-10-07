Демократы за европейского генпрокурора. Блок ACUM – это провокация

Депутаты ДПМ выступили с инициативой, чтобы расследования в отношении членов оппозиции, а также представителей парламентского большинства проводил европейский прокурор. Ранее депутаты от блока ACUM продвигали эту идею, в том числе в предвыборной кампании по парламентским выборам, но впоследствии они отказались от нее, потому что, при формировании большинства с социалистами у них не было достаточно голосов, чтобы внести законодательные изменения в этом отношении.

Однако инициатива демократов не была внесена в повестку дня заседания парламента, поскольку инициаторы законодательных изменений предварительно не представили проект для обсуждения в парламентских комитетах.

По словам вице-спикера Александра Слусаря, ACUM не поддержал инициативу демократов о внесении этого вопроса в повестку дня Законодательного собрания, потому что документ не обсуждался в парламентских комитетах. "Это простая провокация, попытка посеять раздор между блоком ACUM и социалистами. Почему они не назначили генерального прокурора из Европы в период Плахотнюка?", - отметил Слусарь.

Депутат от блока ACUM Сергей Литвиненко прокомментировал предложение ДПМ поддержать назначение генерального прокурора из Европы. «Они хотят заблокировать процесс избрания генерального прокурора, который уже начался», - сказал парламентарий для Agora.

«Мы уже проголосовали за закон, начинается предварительный отбор на должность независимого генерального прокурора, даже если он не будет европейским. Будет прокурор с гражданством Республики Молдова, но с опытом и деятельностью за пределами страны. Самое главное - быть независимым, реформатором и действовать твердо, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разворовал страну. Мы хотим, чтобы в ноябре у нас был генеральный прокурор. По-моему, это лицемерие, они не хотели генерального прокурора из Европы. Цель популистская, чтобы заблокировать процесс, который уже начался», - сказал Сергей Литвиненко.