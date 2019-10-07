Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Демократы за европейского генпрокурора. Блок ACUM – это провокация
    Депутаты ДПМ выступили с инициативой, чтобы расследования в отношении членов оппозиции, а также  представителей парламентского ...
    32
    Суд признал, что Андрей Нэстасе нарушил Кодекс о выборах
    Кишиневский суд постановил, что Андрей Нэстасе нарушил Кодекс о выборах, использовав в избирательных листовках личность ...
    231
    Игорь Додон: Мы не будем обсуждать изменения в правительстве до выборов
    Президент Игорь Додон подверг критике деятельность правительства и настаивает на том, чтобы в правительстве произошли ...
    125
    Андриан Канду в ПАСЕ: Нынешняя власть начала настоящую „охоту на ведьм” против лидеров и членов оппозиционных партий
    Депутат Демократической партии Андриан Канду обратился в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой ...
    242
    Суд Рышкановки отказал Сергею Скрипнику в регистрации кандидатом в мэры
    Суд Рышкановки 3 октября поддержал решение окружного избирательного совета не регистрировать Сергея Скрипника в качестве ...
    355
    Владимир Чеботарь о противостоянии судей и ВСМ: Раньше так не сопротивлялись
    Чтобы получить независимую судебную систему, сначала нужно дать ей шанс самоочиститься. Такое мнение высказал бывший ...
    313
    Октавиан Цыку о призывах сложить мандат депутата: Меня это очень позабавило
    Депутат Октавиан Цыку, баллотирующийся на пост генерального примара муниципия Кишинёв поделился, как он воспринял призыв ...
    179
    Ион Кику: Не находят подтверждения
    Фото: TVC21 Бывший министр финансов, а ныне советник президента Ион Кику считает, что " не находят подтверждения ужастики ...
    346
    Серафим Урекян: Чтобы выстоять в молдавской политике, нужно воровать
    Серафим Урекян обвинил бывших коллег по коалиции в том, что они использовали его. ...
    338
    Российская Федерация намерена инициировать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне
    Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкирх заявил, что большая часть боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне, будет ...
    367

    • Демократы за европейского генпрокурора. Блок ACUM – это провокация

    07.10.2019 13:04 TVC21 Новости - Политика

    Депутаты ДПМ выступили с инициативой, чтобы расследования в отношении членов оппозиции, а также  представителей парламентского большинства проводил европейский прокурор. Ранее депутаты от блока ACUM продвигали эту идею, в том числе в предвыборной кампании по парламентским выборам, но впоследствии они отказались от нее, потому что, при формировании большинства с социалистами у них не было достаточно голосов, чтобы внести законодательные изменения в этом отношении.

    Однако инициатива демократов не была внесена в повестку дня заседания парламента, поскольку инициаторы законодательных изменений предварительно не представили проект для обсуждения в парламентских комитетах.

    По словам вице-спикера Александра Слусаря, ACUM не поддержал инициативу демократов о внесении этого вопроса в повестку дня Законодательного собрания, потому что документ не обсуждался в парламентских комитетах. "Это простая провокация, попытка посеять раздор между блоком ACUM и социалистами. Почему они не назначили генерального прокурора из Европы в период Плахотнюка?", - отметил Слусарь. 

    Депутат от блока ACUM Сергей Литвиненко прокомментировал предложение ДПМ поддержать назначение генерального прокурора из Европы. «Они хотят заблокировать процесс избрания генерального прокурора, который уже начался», - сказал парламентарий для Agora.

    «Мы уже проголосовали за закон, начинается предварительный отбор на должность независимого генерального прокурора, даже если он не будет европейским. Будет прокурор с гражданством Республики Молдова, но с опытом и деятельностью за пределами страны. Самое главное - быть независимым, реформатором и действовать твердо, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разворовал страну. Мы хотим, чтобы в ноябре у нас был генеральный прокурор. По-моему, это лицемерие, они не хотели генерального прокурора из Европы. Цель популистская, чтобы заблокировать процесс, который уже начался», - сказал Сергей Литвиненко.

     