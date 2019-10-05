Суд признал, что Андрей Нэстасе нарушил Кодекс о выборах

Кишиневский суд постановил, что Андрей Нэстасе нарушил Кодекс о выборах, использовав в избирательных листовках личность Штефана чел Маре. Об этом на своей странице в Facebook заявил кандидат на пост мэра столицы от Союза спасения Бессарабии Валериу Мунтяну.

По словам Мунтяну, решение по этому вопросу было вынесено сегодня судьями Кишиневского районного суда. «Кишиневский суд принял решение, обязывающее блок ACUM ликвидировать оставшиеся запасы листовок (60 000), напечатанные с нарушением закона, а также запретил дальнейшее распространение этих листовок и вынудил Андрея Нэстасе удалить из своего аккаунта в Facebook изображение с этой избирательной листовкой, а также воздержаться от использования в избирательной кампании изображений исторических личностей", - написал Мунтяну.