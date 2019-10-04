Андриан Канду в ПАСЕ: Нынешняя власть начала настоящую „охоту на ведьм” против лидеров и членов оппозиционных партий

Депутат Демократической партии Андриан Канду обратился в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой внимательно следить за тем, что происходит в Республике Молдова.

По словам депутата, „существует огромный риск того, что нынешняя власть приведет к большой неудачи”, передает ipn.md

В распространенном ДПМ пресс-релизе отмечается, что Андриан Канду „осудил злоупотребления, совершенные коалицией ПСРМ - ACUM против парламентской оппозиции”. По словам демократа, который является членом делегации Республики Молдова на собрании, „Республика Молдова в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами. Наиболее важные из них связаны с укреплением государственных учреждений, реформой юстиции, борьбой с коррупцией и улучшением уровня жизни населения”.

Депутат также отметил, что „достижение целей требует участия всех сторон. Несмотря на намерения, объявленные властями, их действия доказывают обратное. Оппозиционные парламентские партии ограничивают в свободе выражения мнения и действиях”.

„Нынешняя власть начала настоящую „охоту на ведьм” против лидеров и членов оппозиционных партий. Допускаются многочисленные злоупотребления, нарушения закона и процедуры лишения парламентского иммунитета депутатов” - заявил Андриан Канду, цитируемый в пресс-релизе. По его словам, „злоупотреблением правящей коалиции является и увольнение специалистов из системы на том основании, что они работали в предыдущем правительстве. И все это в условиях острого дефицита квалифицированных кадров”.

Депутат-демократ также осудил в ПАСЕ тот факт, что самые важные законы, принятые в Республике Молдова, не были подвергнуты экспертизе Венецианской комиссии. В связи с этим депутат сослался на отбор кандидатов на должность генерального прокурора правительственной комиссией, а не Высшим советом прокуроров, как это предусмотрено Конституцией”.