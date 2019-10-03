Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Чеботарь о противостоянии судей и ВСМ: Раньше так не сопротивлялись

    03.10.2019 13:38 TVC21 Новости - Политика

    Чтобы получить независимую судебную систему, сначала нужно дать ей шанс самоочиститься. Такое мнение высказал бывший министр юстиции, а ныне кандидат от ДПМ на пост мэра Кишинёва Владимир Чеботарь в эфире программы «КАНДИДАТ», передает eNews.

    «Когда меня спрашивают, что я считаю лучшим из того, что мне удалось сделать в министерстве юстиции, я отвечаю: за время моего мандата в систему пришло около восьмидесяти молодых судей. Раньше подобным вещам никто не придавал никакого значения. И сейчас я с радостью наблюдаю, как эти молодые люди сопротивляются той наглости, с которой политики взяли под полный контроль Высший совет магистратуры. Такого сопротивления в нашей стране ещё не бывало…

    Общее собрание судей является органом, обеспечивающим свободное принятие решений. Однако прежде не было критической массы судей, которые были бы способны взять на себя риск попытаться открыто противостоять вмешательству правительства. Эти люди сделали то, на что имели законное право. Достаточно голосов пятидесяти судей, чтобы ВСМ была обязана созвать общее собрание судей. Они имели полное право провести это собрание, они имели полное право задержать его начало, ожидая, пока сформируется кворум. Наконец, они имели полное право принять те решения, которые они считают необходимыми.

    Кого-то из политиков такая ситуация не устраивает? Так это нормально, если уж мы говорим о независимой юстиции. Но для этого сначала надо дать шанс судебной системе самоочиститься. А кроме того, надо ориентироваться на те оценки, которые дают рядовые граждане страны, а не политики. Если людей устраивает такой расклад – не надо вмешиваться. Только в этом случае можно будет говорить о судебной системе, которой доверяет население страны», - заявил Чеботарь. 

     

     