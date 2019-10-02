Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян: Чтобы выстоять в молдавской политике, нужно воровать

    02.10.2019 13:17 TVC21 Новости - Политика

    Серафим Урекян обвинил бывших коллег по коалиции в том, что они использовали его.

    «Чтобы выстоять в молдавской политике, нужно воровать, иметь деньги. У меня не было денег. Был принят закон о партийном финансировании. Но по инициативе бывшего премьер-министра [Филата], когда они увидели, что в 2007 году у АНМ была половина председателей районов, 250 мэров и 2500 советников, и на основании этого закона нам бы причиталась большая сумма, которая была бы достаточной для финансирования партии, эти трое объединились, как в «Миорице», и временно приостановили действие закона, чтобы АНМ не могла сопротивляться. Они предали меня! Они продали меня! Они продали меня, как проститутку!», - сказал Серафим Урекян в эфире на  одном из телеканалов.

    Напомним, что Альянс за европейскую интеграцию представлял собой коалицию партий из Республики Молдова, созданную после досрочных выборов в июле 2009 года. Альянс состоял из следующих партий: Либерально-демократическая партия (18 мест), Либеральная партия (15 мест), Демократическая партия (13 мест) и Альянс "Наша Молдова" (7 мест).

    Обновлено ( 02.10.2019 13:20 )  