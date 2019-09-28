Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Так называемое "собрание судей” прошло с нарушениями

    28.09.2019 12:55 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Майя Санду сказала, что „так называемое Общее собрание судей, которое состоялось в пятницу, было проведено с грубыми нарушениями процедуры”.

    После заседания, на котором шесть судей Высшего совета магистратуры были отстранены от должности, глава высшей исполнительной власти заявила, что „все так называемые решения не имеют юридической силы и не могут восприниматься всерьез”.

     По словам премьер-министра, заседание Общего собрания судей состоялось при отсутствии кворума, предусмотренного законом, и без учета правовых оснований для отзыва мандата членов ВСМ. „Я твердо верю, что только судьи должны решать, кто являются членами ВСМ, делегированными ими. Но недопустимо, чтобы это произошло в результате вопиющего обхода правовых норм”, - отметила Майя Санду в своем посте в Facebook.

    По ее словам, происшедшие в пятницу события „еще раз показывают, что самоочищение судебной системы невозможно”. 

    Общее собрание судей, созванное в пятницу, 27 сентября, на внеочередном заседании, приняло решение об отставке шести судей, делегированных в Высший совет магистратуры. Это члены Виктор Мику, Луиза Гафтон, Петру Морару, Нина Чернат, Анатолие Галбен и Дорел Мустяцэ, который также является временно исполняющим обязанности председателя ВСМ.

    Внеочередное заседание было созвано по инициативе группы судей по решению Кишиневского апелляционного суда после того, как ВСМ отклонил просьбу магистратов о созыве Общего собрания.

    Несмотря на то, что изначально не было кворума, в зале присутствовали 186 судей, во второй половине дня собрание было объявлено полномочным. В зале присутствовали 202 судьи из 396 действующих. Собрание решило, что следующее внеочередное собрание состоится 25 октября, когда будут назначены новые члены ВСМ.

     

     