Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кодряну оспорил решение ЦИК не регистрировать его в избирательной кампании

    27.09.2019 19:02 TVC21 Новости - Политика

    Руслан Кодряну подал  в ЦИК апелляцию с требованием отменить решение Кишиневского окружного избирательного совета, по которому он был исключен из гонки за кресло главы столицы.

     

    Кодряну не намерен сдаваться и будет защищать свои права во всех инстанциях. 

    «Мы не сдадимся, мы пойдем дальше во всех судах, чтобы защитить свои права. Это не листы, которые можно просто перечеркнуть карандашом, за ними люди - люди, которые хотят перемен, которые больше не хотят слышать о политике, и люди, которые верят», - сказал Руслан Кодряну.

    Он считает, что у него есть все шансы быть зарегистрированным в предвыборной кампании, которая продлится до 19 октября.

    «Для нас важен каждый день. Я сожалею, что нас мотают по дорогам вместо того, чтобы мы ходили к людям, рассказывали им, каким мы видим развитие города, представляли избирателям нашу программу, - сказал Кодряну.

    По мнению бывшего врио мэра столицы, его кандидатура была бы неудобной для нескольких партий: «Я неудобен как независимый кандидат, и это с одной стороны забавляет меня. Я представляю угрозу для структур и партий, которые имеют финансовые ресурсы. Один человек со сторонниками в Facebook и родственниками за спиной так бойкотирован. Я знал, что будет трудно, но я не ожидал такого большого бойкота и сопротивления».

    Напомним, что 26 сентября Кишиневский окружной избирательный совет аннулировал 1200 подписей из 10 454, собранных Русланом Кодряну для регистрации в качестве независимого кандидата на местных выборах 20 октября.

     

     