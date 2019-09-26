Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Осталеп: задача США заключается в борьбе с «злокачественным влиянием Кремля» в Молдове

    26.09.2019 12:05 TVC21 Новости - Политика

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    США вовлекают нашу страну в свои разборки с Россией, выделяя ей деньги в рамках так называемой Программы «борьбы с злокачественным влиянием Кремля».

    По его мнению, если бы Москва предоставила Молдове несколько миллионов долларов по программе «ограничение влияния США в регионе» очень легко представить, что творилось бы в прессе.

    Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп, прокомментировал включение Молдовы в число бенефициаров программы Агентства США по международному развитию (USAID), направленной на противодействие влиянию Кремля. 

    «США помогает Молдавии «бороться с злокачественным влиянием Кремля». Вот как называется программа, вот под что выделяются деньги и вот в качестве кого мы участвуем в этих разборках между США и Россией. Ну а нам все преподносится как неандертальцам», - заявил Валерий Осталеп.

    «Если бы Москва выделила бы Молдавии несколько миллионов долларов по программе «ограничение влияния США в регионе», что творилось бы прессе?», - задался вопросом эксперт.

     