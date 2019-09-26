Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Майя Санду: Спустя пару месяцев «Закон о миллиарде» может быть отменен
    Согласно закону, который обязывает граждан РМ выплатить около 25 миллиардов леев НБМ в течение 25 лет Санду может быть ...
    55
    Серджиу Мокану: На Плохатнюка работали все судьи и прокуроры
    Председатель движения «Антимафия» Серджиу Мокану утверждает, что вся система юстиции была подконтрольна Плахотнюку. ...
    95
    Серджиу Мокану: Молдова вышла из зоны контроля бандитов Плахотнюка
    Политик уверен, что республика освободилась от контроля олигарха и входит в более комфортную стадию своего развития. ...
    89
    Владимир Боля: Блок ACUM не является антироссийским
    ППДП и ПДС отказались от политики антироссийской риторики, которая была присуща им до сих пор. ...
    98
    Представители парламентского большинства хотят исключить партию “Шор” из парламента, а Плахотнюка лишить наград
    Депутаты парламента Молдовы Мария Чобану и Стела Макарь заявили о намерении исключения партии “Шор” из высшего ...
    140
    Андрей Нэстасе больше не возглавляет МВД
    Лидер ППДП Андрей Нэстасе приостановил исполнение обязанностей министра внутренних дел. ...
    250
    Эксперты: В AO «Молдовагаз» происходили массовые мошенничества под руководством акционеров
    Криминальное управление АО «Молдовагаз» в течение последних 20 лет привело к неоправданному увеличению расходов ...
    203
    Ион Крецу: Миллиард был украден Плахотнюком через Шора
    Адвокат бизнесмена Вячеслава Платона уверен, что миллиард долларов из банковской системы был украден бывшим председателем ...
    228
    Майя Санду: Павел Филип оплакивает незаконные схемы, которые он называет проектами
    Премьер-министр Майя Санду ответила бывшему главе кабинета министров Павлу Филипу. ...
    216
    После обысков в Высшей судебной палате Молдовы появились первые подробности
    Проверки НЦБК начались после того, как руководителя ВСП лишили неприкосновенности. ...
    188

    • Майя Санду: Спустя пару месяцев «Закон о миллиарде» может быть отменен

    26.09.2019 10:38 TVC21 Новости - Политика

    Sandu.jpg

    Согласно закону, который обязывает граждан РМ выплатить около 25 миллиардов леев НБМ в течение 25 лет Санду может быть отменен.

    По словам главы кабинета министров, дискуссии по этому поводу состоялись во время визита, который проходил недавно в Вашингтоне.

    «Мы выступили с очень конкретным предложением, которое обсуждаем с МВФ. Все, что мы можем сделать в этой области, нужно согласовать с западными партнерами, и здесь МВФ является соответствующим учреждением. Я надеюсь, что через месяц или два мы объявим решение, согласованное с МВФ. Когда у нас будет согласие МВФ или его у нас не будет, мы придем и расскажем вам, что мы пытались сделать. Но я очень надеюсь, что мы добьемся успеха по вопросу этой реструктуризации и сэкономим очень много денег», - объявила Майя Санду.

    Касательно ситуации в правящем альянсе, премьер-министр отметила, что, пока положения нового соглашения будут соблюдаться всеми вовлеченными сторонами, «это правительство будет и дальше существовать».

    «Самая важная реформа - это реформа правосудия, и здесь мы ожидаем четкой приверженности этому. У нас есть и другие важные реформы, которые мы вписали в соглашение. Если все будут держать свое слово, если эти законы будут приняты и промульгированы, мы будем двигаться дальше. Если нет, мы остановимся, потому что есть определенные красные линии. Стоит продолжать, пока мы их не переступили и пока внедряются самые важные реформы. Если они не будут внедрены, очевидно, что мы остановимся, и идти дальше не будет иметь смысла», - сказала премьер-министр.

    Глава правительства подтвердила, что она не откладывала свой визит в Россию, который был запланирован на конец сентября, и что она посетит Москву, когда будут найдены конкретные решения проблем, возникших в последние годы между двумя сторонами.

     