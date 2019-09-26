Майя Санду: Спустя пару месяцев «Закон о миллиарде» может быть отменен

Согласно закону, который обязывает граждан РМ выплатить около 25 миллиардов леев НБМ в течение 25 лет Санду может быть отменен.

По словам главы кабинета министров, дискуссии по этому поводу состоялись во время визита, который проходил недавно в Вашингтоне.

«Мы выступили с очень конкретным предложением, которое обсуждаем с МВФ. Все, что мы можем сделать в этой области, нужно согласовать с западными партнерами, и здесь МВФ является соответствующим учреждением. Я надеюсь, что через месяц или два мы объявим решение, согласованное с МВФ. Когда у нас будет согласие МВФ или его у нас не будет, мы придем и расскажем вам, что мы пытались сделать. Но я очень надеюсь, что мы добьемся успеха по вопросу этой реструктуризации и сэкономим очень много денег», - объявила Майя Санду.

Касательно ситуации в правящем альянсе, премьер-министр отметила, что, пока положения нового соглашения будут соблюдаться всеми вовлеченными сторонами, «это правительство будет и дальше существовать».

«Самая важная реформа - это реформа правосудия, и здесь мы ожидаем четкой приверженности этому. У нас есть и другие важные реформы, которые мы вписали в соглашение. Если все будут держать свое слово, если эти законы будут приняты и промульгированы, мы будем двигаться дальше. Если нет, мы остановимся, потому что есть определенные красные линии. Стоит продолжать, пока мы их не переступили и пока внедряются самые важные реформы. Если они не будут внедрены, очевидно, что мы остановимся, и идти дальше не будет иметь смысла», - сказала премьер-министр.

Глава правительства подтвердила, что она не откладывала свой визит в Россию, который был запланирован на конец сентября, и что она посетит Москву, когда будут найдены конкретные решения проблем, возникших в последние годы между двумя сторонами.