Ион Крецу: Миллиард был украден Плахотнюком через Шора

Адвокат бизнесмена Вячеслава Платона уверен, что миллиард долларов из банковской системы был украден бывшим председателем ДПМ Владом Плахотнюком через бывшего примара Оргеева Илана Шора.

Ион Крецу утверждает после изучения 50% денежных оборотов сделок у него не возникает сомнений. По его словам, «то, что украл Плахотнюк, было инкриминировано Платону». Об этом он заявил в ходе передачи на одном из частных телеканалов.

«Это самое большое доказательство - обороты. Если вы обвиняете Платона, будьте добры и покажите обороты. Но обороты не представлены в рамках дела. Мы представляем оборот и показываем, что деньги не идут к Платону, они идут совсем в другое место. Вот, расследуйте, смотрите дальше, куда идут деньги - в компании Шора», - объяснил Ион Крецу.

Он уверен, что прокуроры ссылались в суде только на заявления Илана Шора, но доказательства не основывали на денежных оборотах.

«Из денежных оборотов, которые у меня есть, 40 миллионов долларов были получены наличными из Unibank. Утверждается, что они были выведены человеком из Российской Федерации, который никогда не был в Молдове. Сначала его обвинили в деле Филата, после этого с него сняли обвинения, теперь обвиняют в деле Платона», - заявил адвокат.

Ион Крецу отметил, что в деле прямо указано, что деньги были получены лично, даже если было доказано, что этот человек никогда не был в Республике Молдова. Адвокат утверждает, что НЦБК был в курсе всех махинаций, совершаемых в банковских учреждениях, но бездействовал.

«Элементарно, они не заслушали ответственного лица из банка, который выдал такую сумму денег. Они хотели, разными способами, свалить вину за кражу денег на кого-то - сначала на Филата, а затем на Платона», - уточнил адвокат.

Крецу заявил, что из сделок, которые он изучал, ясно видно, что около 10 компаний, через которые переводились деньги, управлялись одним водителем Илана Шора.

Адвокат отметил, что с тех пор, как стал защитником бизнесмена и бывшего депутата Вячеслава Платона, имеет кошмарную жизнь. По его словам, за ним следили днем и ночью, в офисе, дома, на дороге машинами, находящимися в подчинении МВД. Он сбежал из страны, потому что узнал информацию о том, что его собираются арестовать. Несколько дней назад он решил вернуться в Молдову.