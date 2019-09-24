Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Павел Филип оплакивает незаконные схемы, которые он называет проектами

    24.09.2019 16:26 TVC21 Новости - Политика

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    Премьер-министр Майя Санду ответила бывшему главе кабинета министров Павлу Филипу.

    Бывший глава кабинета министров раскритиковал действия исполнительной власти за первые 100 дней работы. Санду утверждает, что демократы не довольны тем, что их лишили доходов от незаконных схем.

    «Павел Филип оплакивает схемы, которые он называет проектами, схемы коррупции, в которых он погряз вместе со всей мафиозной системой Демократической партии. Если бы прокуратура функционировала в полном объеме, то ему бы пришлось ответить за эти коррупционные схемы, незаконные аукционы и приватизацию. Все еще впереди», - заявила премьер.

    Парламентская фракция ДПМ накануне представила «альтернативный отчет» за 100 дней работы правительства Майи Санду. Бывший премьер Павел Филип подверг резкой критике ряд решений, принятых главами министерств, и обвинил правительство в популизме.

     