Росиан Василой: В аэропорту были коридоры для тайного выезда из страны

Глава Пограничной полиции Росиан Василой заявил, что в международном аэропорту Кишинева было несколько входов,

Через эти ворота можно было тайно покинуть страну, не проходя паспортный контроль.Заявление было сделано в эфире передачи на одном из частных телеканалов.

На вопрос ведущей о том, где были эти три выхода Василой ответил следующее:

1. Зона старого аэропорта, где расположены все склады магазинов беспошлинной торговли: «Это зона доступа, которая не контролировалась Пограничной полицией, что противоречит закону. Таковы были указания некоторых политиков в Республике Молдова. В данном случае я не знаю, кто именно дал эти указания», – ответил Василой.

2. Зал официальных и VIP делегаций;

3. Зона, через которую проходят все граждане Республики Молдова;

4. Так называемый «восточный» контрольно-пропускной пункт, который находится за бывшей военной эскадрой, недалеко от Сынжеры. Василой утверждает, что этими коридорами пользовался не один человек, а группа людей, близких к прежнему режиму.

Эти доступы на территорию аэропорта фиксировались видеокамерами, но запись хранилась только в течение 12 дней, а системой видеонаблюдения управляли не представители государства, а компания «Avia Invest», взявшая в концессию аэропорт, которая была продана Натану Ротшильду.