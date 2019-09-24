Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Росиан Василой: В аэропорту были коридоры для тайного выезда из страны

    24.09.2019 11:06 TVC21 Новости - Политика

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    Глава Пограничной полиции Росиан Василой заявил, что в международном аэропорту Кишинева было несколько входов,

    Через эти ворота можно было тайно покинуть страну, не проходя паспортный контроль.Заявление было сделано в эфире передачи на одном из частных телеканалов.

    На вопрос ведущей о том, где были эти три выхода Василой ответил следующее:

    1. Зона старого аэропорта, где расположены все склады магазинов беспошлинной торговли: «Это зона доступа, которая не контролировалась Пограничной полицией, что противоречит закону. Таковы были указания некоторых политиков в Республике Молдова. В данном случае я не знаю, кто именно дал эти указания», – ответил Василой. 

    2. Зал официальных и VIP делегаций; 

    3. Зона, через которую проходят все граждане Республики Молдова; 

    4. Так называемый «восточный» контрольно-пропускной пункт, который находится за бывшей военной эскадрой, недалеко от Сынжеры. Василой утверждает, что этими коридорами пользовался не один человек, а группа людей, близких к прежнему режиму. 

    Эти доступы на территорию аэропорта фиксировались видеокамерами, но запись хранилась только в течение 12 дней, а системой видеонаблюдения управляли не представители государства, а компания «Avia Invest», взявшая в концессию аэропорт, которая была продана Натану Ротшильду.

     