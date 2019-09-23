Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Попов: Я не вижу больших ошибок за 100 дней правящей коалиции

    23.09.2019 10:15 TVC21 Новости - Политика

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    Бывший замминистра иностранных дел уверен, что стратегических провалов в правлении новой власти нет.

    Но он заявил об ошибках правительства, но объяснил это неопытностью и недостатком специалистов, не под влиянием Плахотнюком. Об этом политик заявил в эфире передачи «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

    «Конечно сейчас можно говорить об ожиданиях и ошибках и в кадровом плане, и в тактическом плане. Но если говорить об альтернативе, то идем в нормальном направлении», - заявил Попов.

    Эксперт заявил о том, что если бы ПСРМ и ACUM не объединились, то власть олигарха бы продолжилась.

    «Эта коалиции, которая была в составе 60 депутатов, находящихся во власти Плахотнюка, не смогла упасть сейчас, а только путем объединения, казалось бы, необъединимого, сейчас было бы намного хуже. Но я не собираюсь их критиковать, так как не было никакого злого умысла, ни каких-то коррупционных намерений. Есть какое-то отсутствие опыта, отсутствие каких-то кадров», - отметил экс-замминистра.

    Он уверен, что все ошибки нынешней власти будут лишь политическими, но никак не результатом передела собственности.

    «Если даже кому-то удалось переиграть кое-кого, то сейчас это будет результат политических, а не олигархических процессов», - подытожил политик.

     