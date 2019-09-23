Додон: Путин прилетит в Молдову, когда будет четкая и какая-то прорывная повестка

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал рассказал о возможном визите в Молдову президента России Владимира Путина.

Глава Молдовы ответил на вопрос журналиста что должно произойти, чтобы Молдову посетил Владимир Путин?

«Вы то в Москве бываете довольно часто, и не только в Москве, а на разных площадках проводите с ним встречи, но ни он, ни министр иностранных дел уже довольно давно не были в Молдавии», - задался вопросом интервьер.

«Если я не ошибаюсь, последний визит Владимира Владимировича в качестве премьер-министра был в 2008 году. Я тогда был первым вице-премьером. А президент, мне кажется, был в 2010-м либо в 2011 году, но это был Дмитрий Анатольевич», - ответил Игорь Додон.

«Медведев, да», - ответил корреспондент издания.

Глава республики подтвердил о важности визита и о том, что это может быть прорывной визит.

«Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть, о чем пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна четкая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнеров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», - подытожил президент Молдовы.