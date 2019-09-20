Дмитрий Козак: В Молдове сложилась уникальная ситуация, главное – решать проблемы

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак выступил на заседании Молдо-российского экономического совета, где проанализировал текущее развитие двусторонних отношений.

Активизация молдавско-российских экономических и политических отношений происходит на межгосударственном и межправительственном уровне. Принято значительное количество конструктивных и вполне конкретных решений, которые позволят вывести двустороннее взаимодействие и создать условия для сотрудничества на более высоком уровне. Об этом заявил на заседании Молдо-Российского экономического совета спецпредставитель президента России по развитию по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак.

«Приняты решения по возобновлению работы, которая была заморожена в течение почти четырех лет, плана действий по развитию российско-молдавских экономических отношений. Это тоже чрезвычайно важно. У нас есть очень много общего. Очень много общих интересов, которые могут дать позитивные результаты как для РМ, так для РФ», - заявил Козак.

Российский вице-премьер сказал, что все будет возможно, если на политическом уровне продолжится работа для создания благоприятных условий.

«Сегодня в РМ сложилась уникальная ситуация, когда в начале лета произошло очищение от коррумпированного режима. Поскольку коалиция достаточно специфическая и состоит из политических сил, которые придерживаются несколько противоположных внешнеполитических позиций. Но договорились, и это очень правильно», - отметил представитель России.

Глава республики Игорь Додон сообщил присутствующим на заседании, что в нынешнем году форум – гораздо масштабнее и представительнее, а российские предприниматели проявляют большой интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами из Молдовы.

«Те решения, которые были приняты в последние месяцы, включая заседание молдавско-российской межправкомиссии, те решения, которые мы обсуждали с Дмитрием Козаком, по экспорту молдавской продукции, по грузоперевозкам, по выходу наших двусторонних отношений на новый уровень, - позитивные. Сейчас идет перезапуск этих отношений», -подытожил Додон.