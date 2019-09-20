Владимир Чеботарь: Плахотнюк нас гонял и заставлял работать быстрее, лучше и больше – может это атрофировало наши другие качества мозга.

Зампредседателя ДПМ, депутат Владимир Чеботарь заявил, что нынешнюю пассивность партии можно воспринимать отсутствием лидера.

По его мнению, пассивность политформирования можно объяснить тем, что в ее деятельности не принимает участия бывший глава ДПМ, покинувший страну олигарх Владимир Плахотнюк.

«То, что его [Владимира Плахотнюка] нет в партии сейчас – это факт. Что он не принимает участия ни в каких процессах – это факт. Мы сами по себе. Может поэтому – что мы сами по себе – мы пока-что такие вялые. В политическом пространстве. Мы такие неактивные – потому, что мы еще не научились достаточно… Давайте признаем: сам факт того, что Плахотнюк нас гонял, как говорится, работать быстрее, лучше и больше – может это атрофировало наши другие качества мозга. А сейчас мы перевоспитываемся. Мы сейчас понимаем, что мы одни, сами по себе», – сказал Чеботарь.

Владимир Чеботарь сравнил Плахотнюка и Филипа, отметив, что «это разные люди, с разными темпераментами, с разными подходами. Поэтому все по-другому. И все будет по-другому».

«Тогда партии было слишком комфортно, может быть», – сообщил Чеботарь, пояснив, что «весь огонь и все риски» Владимир Плахотнюк «брал на себя» и остальным членам партии «это было как-то выгодно». Сегодня же, по словам Чеботаря, «мы должны все это разделять», - подытожил депутат.