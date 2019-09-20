Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Бывший заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву был задержан

    20.09.2019 10:19 TVC21 Новости - Политика

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    Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали экс-заместителя примара столицы Нистора Грозаву.

    Его супруга сообщила что на прошлой неделе в доме семьи прошли обыски, а сегодня прокуроры предъявили ордер на задержание.

    «В 7.15 утра он собирался идти на лекцию в университет. Они неожиданно заявились и задержали его. Я спросила по какому делу он задержан, но они не захотели отвечать.  Лишь сообщили, что представляют муниципальную прокуратуру и НЦБК. Это пытка для нашей семьи. Кроме квартиры и автомобиля Ауди другого имущества у нас нет. Нам нечем заплатить за услуги простого адвоката», - заявила Мария Грозаву.

    Обновлено ( 20.09.2019 10:26 )  