Бывший заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву был задержан

Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали экс-заместителя примара столицы Нистора Грозаву.

Его супруга сообщила что на прошлой неделе в доме семьи прошли обыски, а сегодня прокуроры предъявили ордер на задержание.

«В 7.15 утра он собирался идти на лекцию в университет. Они неожиданно заявились и задержали его. Я спросила по какому делу он задержан, но они не захотели отвечать. Лишь сообщили, что представляют муниципальную прокуратуру и НЦБК. Это пытка для нашей семьи. Кроме квартиры и автомобиля Ауди другого имущества у нас нет. Нам нечем заплатить за услуги простого адвоката», - заявила Мария Грозаву.