Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майк Пенс: Мы обещаем построение демократии в Молдове

    19.09.2019 09:11 TVC21 Новости - Политика

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    Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений, пообещав Молдавии поддержку в "построении демократии", сообщает пресс-служба вице-президента.

    «Лидеры обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики Молдова. Вице-президент вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединенными Штатами нового правительства республики Молдова и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ. Вице-президент подчеркнул, что США поддерживают молдавский народ в его усилиях по построению более процветающего и демократического будущего», -  сообщается в Вашингтоне.

    Вице-президент отметил, что реформы в Молдавии должны включать «своевременное назначение» независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости государственных учреждений, принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и проведение свободных и справедливых местных выборов в октябре 2019 года.

     

    Обновлено ( 19.09.2019 09:15 )  