Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Слусарь: Лянкэ, Дрэгуцану и Канду будут привлечены к ответственности

    18.09.2019 16:21 TVC21 Новости - Политика

    Slusari.jpg

    Комиссия по расследованию банковского мошенничества требует, чтобы в отношении Лянкэ, Дрэгуцану, Канду и Арапу было начато расследование о служебной халатности.

    Следственная комиссия по выяснению всех обстоятельств девальвации банковской системы в Республике Молдова и расследованию банковского мошенничества призывает Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел начать уголовное преследование по факту служебной халатности на имя бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, экс-губернатора НБМ, Андриана Канду, как бывшего министра экономики, и экс-министра финансов Анатола Арапу.

     

    «Комиссия пришла к выводу, что в период, когда правительство приняло решение о предоставлении государственных гарантий по срочным кредитам, выданным Национальным банком Молдовы на сумму 9,5 млрд леев, три банка работали без специального государственного управления и вывели колоссальные суммы денег из банковской системы Республики Молдова. Таким образом, действия руководства правительства и Национального банка в то время можно охарактеризовать минимум как грубая служебная небрежность», - заявил Слусарь.

    По мнению комиссии, основным организатором предоставления государственных гарантий был Андриан Канду, который в то время занимал должность министра экономики.

    Расследование комиссии так же предполагает следующие нарушения:

    - Правительство официально не объявило о финансовом кризисе или опасности его возникновения, нарушив, таким образом, законодательство;

     - На заседании правительства не обсуждалась необходимость немедленного введения специального управления в трех банках;

    - Постановление № 938 не устанавливало приоритетов для возврата средств из трех банков, предоставленных в рамках срочного кредита.

    Обновлено ( 18.09.2019 16:30 )  