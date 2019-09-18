Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михаил Хазин: Молдова стала полигоном для отработки деолигархизации правящих режимов в Восточной Европе

    18.09.2019 13:31 TVC21 Новости - Политика

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    Михаил Хазин: Молдова стала полигоном для отработки деолигархизации правящих режимов в Восточной Европе.

    Политолог Хазин не исключил, что Молдова рассматривается основными геополитическими игроками, как некий полигон, где отрабатывается деолигархизация режимов после распада СССР.

    «В этом случае, если с Молдавией получится, то следующим вариантом скорее всего будет Украина, уж с ней нужно что-то делать. Ну, а по мере распада Евросоюза, то же коснется и прибалтийских республик и, возможно, некоторых стран Восточной Европы. Без дотаций Брюсселя они существовать не смогут», -

    «Сказать в слух», по словам Хазина, Молдова может «что угодно» — например, «о том, как должна быть выстроена система отношений и в Восточной Европе, и в Европе в целом. «Кто предложит эту идею, кто ее придумает — это не важно. Может и не из Молдавии человек. А Молдавия может эту идею высказать и вынести ее на уровень межгосударственный. То, что многие не могут сделать в силу тех ограничений, которые существуют. Но для этого нужно максимальным образом, так сказать, пошерстить поле возможностей, организовать пару-тройку конференций, обсудить, и после этого принять некие решения», – добавил эксперт.

    Он уверен, что наша страна может даже обогнать Украину во многих областях.  

    «Молдавия в ближайшие десятилетия получит право голоса значительно более сильное, чем то, на что она имеет право в соответствии со своей экономикой, со своим геополитическим статусом. Вот Украина, напомню, в 91-92 годах по ВВП была сравнима с Германией. И куда она упала? Теоретически Молдавия может попытаться аналогичную ситуацию проделать в противоположном направлении». - уверен Хазин. 

    Обновлено ( 18.09.2019 14:01 )  