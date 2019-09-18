Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михай Попшой: Подписанный договор между ПДС, ППДА и ПСРМ имеет ограниченный срок

    18.09.2019 09:05 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента, Михай Попшой считает, что выборы, которые состоятся 20 октября, станут испытанием на сопротивление для правящей коалиции.

    Политик считает, что новая власть добилась доверия внешних партнеров. Он добавил, что соглашение, подписанное недавно между ПДС, ППДА и ПСРМ имеет ограниченный срок, но это довольно амбициозный документ.

    В это время Николае Чубук заявил, что соглашение, подписанное ПСРМ, ППДП и ПДС - это «лицемерие» со стороны нынешней власти. По его словам, несмотря на то, что власти обещали дезолигархизацию, они только заменили некоторых демократов другими своими выдвиженцами.

    «Состоялась замена ключевых позиций в государстве путем замены старых представителей с публично выставленными лицами» - подытожил Чубук.

    Социалист Григорий Новак говорит, что подписанное соглашение не в пользу какой-либо политической партии, которую оно представляет, это документ, который призван решить проблемы граждан. По его мнению, вариант досрочных парламентских выборов менее желателен населением.

    «У нас каждый год есть выборы. Нет оснований для досрочных выборов. Вместо того чтобы тратить время на предвыборную кампанию, я считаю, что мы можем использовать это очень полезное время в интересах граждан», - сказал Григоре Новак.

    Обновлено ( 18.09.2019 09:30 )  