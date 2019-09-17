Владимир Чеботарь: Я специально прилетел в Молдову чтобы разобраться в чем меня обвиняют

По словам демократа, он специально отложил все дела и вернулся в Кишинев.

Политик акцентировал внимание на то, что его не должны арестовать, а хотят арестовать. И он считает эти понятия абсолютно противоположными. Об этом Чеботарь заявил в эфире передачи «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

«Меня не должны арестовать, а хотя арестовать. Это большая разница. И когда я впервые услышал то, что министр внутренних дел Андрей Нэстасе обращается в прокуратуру для того чтобы расследовать какие-то мои незаконные деяния, я на следующий день купил билет и прилетел в Молдавию», - заявил депутат.

Он считает себя право порядочным гражданином, и будет удивлен если кто-то скажет о нем обратное.

«Я не был в Кишиневе, я должен был сдавать экзамены, но я специально все оставил и прибыл, чтобы меня пригласили на допрос, дабы мы с прокурорами разобрались какие вопросы есть ко мне или где я нарушил закон по их мнению. Потому что я человек очень право порядочный и будет очень странно если кто-то когда-то скажет, что я нарушил закон», - утверждает Чеботарь.

Депутат готов помочь следствию и в случае необоснованных обвинений в его сторону он может подать в суд за клевету.

«Клевета является уголовно наказуемым преступлением. Но если есть какие-то нарушения неважно какого порядка, то я хочу даже сам разобраться в них. Готов помочь любому прокурору, полицейскому. Но самое важное – это правильно информировать людей», - подытожил демократ.