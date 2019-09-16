Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Богдан Цырдя: Табачку, которая стоила миллиард долларов продали за восемь миллионов

    16.09.2019 13:38 TVC21 Новости - Политика

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    Договоры о продаже государственных активов были секретными.

    Цырдя уверен, что к середине октября будут представлены отчеты комиссий по краже миллиарда и по концессиям и приватизациям. По его словам, тогда станут ясны схемы Плахотнюка и Шора и будет список всех причастных к хищениям госсобственности.

    «Некоторые эксперты оценивали стоимость табачного комбината в один миллиард долларов, а продали за 8 миллиона евро и около 162 миллионов леев. Слава Богу хоть деньги получили, правда не понятно куда они пошли – в госбюджет или в карман Плахотнюка», - заявил депутат.

    Социалист подтвердил, что «BEM» был продан частным компаниям за деньги самого же банка.

    «Кому-то может показаться смешным, но мы продали крупнейший государственный банк «BEM» за его же деньги. Бюджет не получил ни одного лея за самый крупный банк страны!» - возмутился Цырдя.

    Парламентарий утверждает, что у Молдовы есть шанс вернуть два предприятия – это Кишиневский табачный комбинат и «AirMoldova».

    «Об этом говорил президент и председатель комиссии по концессиям и приватизациям господин Мунтян. Причем «табачку» можно вернуть однозначно», - подытожил депутат парламента.

     