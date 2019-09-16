Дмитрий Чубашенко: ACUM финансируется западом через НПО

Политолог уверен, что члены ПДС и ППДП лукавят, когда говорят, что они чуть ли не на грани банкротства.

«Они говорят, что тратят мало денег на партии. Мол у нас нет денег, мы такие бедные. Но они не говорят о другой вещи, когда сотни или даже тысячи активистов блока ACUM имеют неправительственные организации (НПО) и финансируются западными правительствами. Каждый из них получает до нескольких тысяч евро в месяц», - заявил Чубашенко.

По мнению эксперта НПО, созданы для прикрытия финансирования блока ACUMиз-за рубежа.

«Они работают на партию, а что они делают в этих НПО никто не знает, так как не видна их деятельность. И несмотря на слова членов ACUM, что у них нет денег - обратите внимание на декларации о доходах членов правительства. Почти все задекларировали около 100 тысяч евро дохода в год», - резюмировал журналист.