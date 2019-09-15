Андриан Канду: Плахотнюк продал свое имущество в Молдове

Родственник Плахотнюка заявил, что лично он купил у него квартиры по улице Болгарской.

Также, экс-лидер Демпартии продал часть своего имущества, по крайней мере ту, которую он указал в налоговой декларации об имуществе. Продажа имущества принесла Плахотнюку 10,8 миллионов леев.

Помимо всегоВлад Плахотнюк продал четыре автомобиля марки «Mercedes» гражданину по имени Павел Гросу, который приобрел их всего за 4,6 миллионов леев. Самый дорогой покупкой Гросу стал бронированный автомобиль марки «Mercedes S600», который был продан за 1,9 миллионов леев.

Беглый олигарх продал и недвижимое имущество по улице Болгарской своему фину Андриану Канду. Плахотнюк указал в декларации, что общая стоимость недвижимости составила 6,2 миллионов леев.

«Мне удалось накопить сумму в 4 миллиона леев, необходимую для покупки этой квартиры», – сообщил недавно Канду.

В данный момент в декларации Плахотнюка больше не значится недвижимость и автомобили. Однако, бывший председатель ДПМ не отказался от своего пианино, задекларированного стоимостью 131 тысячи евро, а также от комплекта спортивного инвентаря на сумму 128 тысяч евро.