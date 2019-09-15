Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Александр Муравский: Вал позитивных ожиданий и надежд народа тает на глазах
    Политик считает, что первые 100 дней — достаточный срок, чтобы власти смогли продемонстрировать уровень своего профессионализма. ...
    27
    Андриан Канду: Плахотнюк продал свое имущество в Молдове
    Родственник Плахотнюка заявил, что лично он купил у него квартиры по улице Болгарской. ...
    145
    Осталеп: Даже кадровые вопросы в сегодняшней Молдове решаются в иностранном посольстве
    «Новшеством» назвал в программе «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником, известный общественный деятель ...
    286
    Михаил Пойсик: Министр иностранных дел врет об участии Молдовы в свободной торговле
    Предыдущие власти явно саботировали многие попытки восстановить нормальные торговые отношения с Российской Федерацией. ...
    161
    Андрей Нэстасе: Не вижу проблемы в том, что советник Додона стал главой НЦБК
    Министр Внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что его не беспокоит тот факт, что Национальный центр по борьбе с коррупцией ...
    173
    Владимир Воронин: Нынешнее правительство долго не продержится
      Экс-президент Республики Молдова, председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что жизнь нынешнего кабинета министров ...
    287
    Николай Попеску: Мы хотим вернуться к договору о свободной торговле с СНГ
    Министр считает, что Республика Молдова должна вернуться к соглашению о свободной торговле со странами СНГ. ...
    307
    Серафим Урекян: Люди потеряли веру в выборы
    Экс-примар Кишинева уверен в том, что люди не верят в выборы и их голоса что-то значат. ...
    353
    Игорь Додон: Власти потребуют расторжения договора о приватизации Air Moldova
    Органы власти сделают все от них зависящее, чтобы госсобственность вернулась обратно. ...
    254
    Руслан Кодряну: Должность муниципального советника можно купить за 30 000 евро
    Бывший исполняющий обязанности примара Кишинева заявил о продажности мунсоветников. ...
    317

    • Андриан Канду: Плахотнюк продал свое имущество в Молдове

    15.09.2019 13:10 TVC21 Новости - Политика

    Plahotnuik1.JPG

    Родственник Плахотнюка заявил, что лично он купил у него квартиры по улице Болгарской.

    Также, экс-лидер Демпартии продал часть своего имущества, по крайней мере ту, которую он указал в налоговой декларации об имуществе. Продажа имущества принесла Плахотнюку 10,8 миллионов леев.

    Помимо всегоВлад Плахотнюк продал четыре автомобиля марки «Mercedes» гражданину по имени Павел Гросу, который приобрел их всего за 4,6 миллионов леев. Самый дорогой покупкой Гросу стал бронированный автомобиль марки «Mercedes S600», который был продан за 1,9 миллионов леев.

    Беглый олигарх продал и недвижимое имущество по улице Болгарской своему фину Андриану Канду. Плахотнюк указал в декларации, что общая стоимость недвижимости составила 6,2 миллионов леев.

    «Мне удалось накопить сумму в 4 миллиона леев, необходимую для покупки этой квартиры», – сообщил недавно Канду. 

    В данный момент в декларации Плахотнюка больше не значится недвижимость и автомобили. Однако, бывший председатель ДПМ не отказался от своего пианино, задекларированного стоимостью 131 тысячи евро, а также от комплекта спортивного инвентаря на сумму 128 тысяч евро.

    Обновлено ( 15.09.2019 13:12 )  