Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян: Люди потеряли веру в выборы

    12.09.2019 13:56 TVC21 Новости - Политика

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    Экс-примар Кишинева уверен в том, что люди не верят в выборы и их голоса что-то значат.

    Урекян уверен в том, что по-настоящему предвыборная кампания еще не началась.

    «Электоральная кампания как таковая не началась. Сейчас происходит лишь выдвижение кандидатов и их регистрация, которые лишь потом имеют право продвигать их электоральную кампанию», - заявил Урекян.

    По мнению политика, жители муниципия потеряли всякую надежду на то, что их голос может что то изменить.

    «Вялотекущая компания говорит о том, что люди потеряли веру в выборы, в высшие эшелоны власти», подытожил бывший глава города.

    Обновлено ( 12.09.2019 14:17 )  