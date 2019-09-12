Серафим Урекян: Люди потеряли веру в выборы

Экс-примар Кишинева уверен в том, что люди не верят в выборы и их голоса что-то значат.

Урекян уверен в том, что по-настоящему предвыборная кампания еще не началась.

«Электоральная кампания как таковая не началась. Сейчас происходит лишь выдвижение кандидатов и их регистрация, которые лишь потом имеют право продвигать их электоральную кампанию», - заявил Урекян.

По мнению политика, жители муниципия потеряли всякую надежду на то, что их голос может что то изменить.

«Вялотекущая компания говорит о том, что люди потеряли веру в выборы, в высшие эшелоны власти», подытожил бывший глава города.