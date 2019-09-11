Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сергей Лавров: Мы отметили заинтересованность Молдовы в нормализации отношений между нашими странами

    11.09.2019 13:56 TVC21 Новости - Политика

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    Министры внешнеполитических ведомств Молдовы и России заявили о желании перейти к нормализации двусторонних отношений.

    Коллега министра иностранных дел Молдовы Сергей Лавров отметил заинтересованность Республики Молдовы в установлении нормальных отношений с Российской Федерацией. Об этом он заявил в начале встречи молдавским главой МИДЕИ Нику Попеску, который находится с рабочим визитом в Москве.

    «Рады вас приветствовать в Москве. Мы ценим возможность продолжить наш диалог по всему спектру двусторонних отношений, по международным делам, конечно, и по приднестровскому урегулированию. Мы отметили, что в ваших выступлениях, в выступлениях премьер-министра подчеркивалась заинтересованность в нормализации отношений, в решении тех проблем, которые у нас накопились», - отметил Лавров

    Глава МИДа России, заявил о том, что сегодняшняя встреча, наряду с другими контактами по другим линиям, на других уровнях дает хорошую возможность посмотреть, что между нашими странами является приоритетной задачей.

    Нику Попеску отметил, что рад прибыть в Москву, потому что это шанс для Молдовы начать входить в фазу нормализации наших отношений.

    «В Молдове уже три месяца новое правительство. В интересах граждан наших стран – нормализовать отношения, вступить в фазу решения экономических, социально-гуманитарных проблем, наверняка обсудим приднестровский вопрос. Проблемы накопились, но у нас есть желание и политическая воля их решать», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Молдовы.

    Также в Москве у Попексу состоятся встречи и с другими официальными лицами - членами Госдумы и Совета Федерации. Глава МИДЕИ планирует обсудить насущные вопросы и с представителями молдавской диаспоры и гражданского общества.

    Обновлено ( 11.09.2019 14:01 )  