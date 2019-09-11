Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лилиан Карп: Молдавские чиновники- преступники бегут из Молдовы через Приднестровье
    Согласно его заявлениям непризнанное Приднестровье стало транзитной зоной для преступников из Молдовы. ...
    62
    Инна Шупак: Скончался один из лидеров ПКРМ
    Этой ночью ушла из жизни бывший председатель фракции партии коммунистов Мария Постойко. ...
    82
    Николай Паскару: Государство проводит геноцид пенсионеров, а цены у нас на порядок выше чем в некоторых странах ЕС
    Молдавское руководство дает незаслуженно мизерную пенсию своим гражданам, на которые нереально выжить. ...
    135
    Инга Григориу: Нынешняя система не может сопротивляться вечно
    Депутат от блока ACUM Инга Григориу утверждает, что нынешняя власть не сдастся и победит систему Плахотнюка. ...
    108
    Ренато Усатый: Полицейские мобилизуются на выборах, чтобы избавиться от Андрея Нэстасе
    Лидер «Нашей партии» с сарказмом оценил мобилизацию полиции на время выборов. ...
    142
    Лилиана Пушкашу: Бывший замглавы СИБ Молдовы помещен под арест
    Бывший заместитель главы Службы информации и безопасности Молдовы Александр Балтага помещен по домашний арест по делу ...
    208
    Ренато Усатый: Брат депутата ДПМ Дмитрия Дьякова является кандидатом на пост примара Кишинева от «Нашей партии»
    Иван Дьяков, бывший прокурор муниципия Кишинев и родной брат Дмитрия Дьякова, был объявлен кандидатом «Нашей партии» ...
    312
    Игорь Додон: Плахотнюк все еще имеет большую власть над ДПМ
    Глава республики Игорь Додон не верит в так называемую смену имиджа ДПМ. ...
    141
    Игорь Боцан: ДПМ распалась на три фракции после ухода Плахотнюка
    Политический аналитик выделил три фракции в партии после внеочередного съезда Демократической партии, который состоялся ...
    147
    Нику Попеску: Отныне на Украину можно будет ездить лишь по удостоверениям личности
    Министр иностранных дел и европейской интеграции заявил об упрощении пограничного контроля между Республикой Молдова ...
    345

    • Лилиан Карп: Молдавские чиновники- преступники бегут из Молдовы через Приднестровье

    11.09.2019 11:05 TVC21 Новости - Политика

    carp.lilian.jpg

    Согласно его заявлениям непризнанное Приднестровье стало транзитной зоной для преступников из Молдовы.

    По словам депутата от блока ACUM левобережье в последнее время угрожает не только экономической опасности Республики Молдова, но и стало зоной угрозы безопасности. Об этом заявил политик, который считает, что эту проблему можно решить с помощью контактного пункта в Паланке, который недавно был открыт в зоне Паланка-Майяки-Удобное.

    «Приднестровский регион за эти годы превратился в зону не только экономической опасности, но и угрозы безопасности. Мы очень хорошо знаем, что те, кто нарушает закон, используют приднестровский регион, чтобы сбежать из Республики Молдова, и их нельзя привлечь к ответственности. Мы знаем достаточно чиновников, которые нарушили закон, и через приднестровский регион они сбежали на Украину, затем в Румынию или в Российскую Федерацию», – заявил Карп.

    Политик считает, что через совместные таможенные пункты между Украиной и Молдовой эти побеги можно будет остановить, а лица, нарушившие закон, могут быть вычислены гораздо оперативнее.  

    Контактный пункт в Паланке предполагает быстрый обмен оперативной информацией между пограничной полицией Республики Молдова и пограничной службой Украины в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и в случае чрезвычайных ситуаций в пограничной зоне.

    Обновлено ( 11.09.2019 11:25 )  