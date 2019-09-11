Лилиан Карп: Молдавские чиновники- преступники бегут из Молдовы через Приднестровье

Согласно его заявлениям непризнанное Приднестровье стало транзитной зоной для преступников из Молдовы.

По словам депутата от блока ACUM левобережье в последнее время угрожает не только экономической опасности Республики Молдова, но и стало зоной угрозы безопасности. Об этом заявил политик, который считает, что эту проблему можно решить с помощью контактного пункта в Паланке, который недавно был открыт в зоне Паланка-Майяки-Удобное.

«Приднестровский регион за эти годы превратился в зону не только экономической опасности, но и угрозы безопасности. Мы очень хорошо знаем, что те, кто нарушает закон, используют приднестровский регион, чтобы сбежать из Республики Молдова, и их нельзя привлечь к ответственности. Мы знаем достаточно чиновников, которые нарушили закон, и через приднестровский регион они сбежали на Украину, затем в Румынию или в Российскую Федерацию», – заявил Карп.

Политик считает, что через совместные таможенные пункты между Украиной и Молдовой эти побеги можно будет остановить, а лица, нарушившие закон, могут быть вычислены гораздо оперативнее.

Контактный пункт в Паланке предполагает быстрый обмен оперативной информацией между пограничной полицией Республики Молдова и пограничной службой Украины в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и в случае чрезвычайных ситуаций в пограничной зоне.