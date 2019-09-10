Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Брат депутата ДПМ Дмитрия Дьякова является кандидатом на пост примара Кишинева от «Нашей партии»

    10.09.2019 10:39 TVC21 Новости - Политика

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    Иван Дьяков, бывший прокурор муниципия Кишинев и родной брат Дмитрия Дьякова, был объявлен кандидатом «Нашей партии» на пост главы столицы.

    Ренато Усатый заявил о том, что кандидат не является членом партии, но обладает нужными качествами. Об этом в рамках пресс-конференции об этом заявил лидер «НП».

    «Господин Дьяков не является членом партии. Для меня важно, чтобы человек продемонстрировал свои профессиональные качества, и не имеет значения, является ли он членом партии или нет», - сказал Ренато Усатый.

    Иван Дьяков заверил горожан, что он аполитичный кандидат и поделился тем, что предложение баллотироваться на пост градоначальника поступило непосредственно от Ренато Усатого и других членов «Нашей Партии». Экс-прокурор отметил, что он принял приглашение, потому что легче идти на выборы от партии, потому что у них уже сформирована команда.

    «Я заявляю с самого начала, что я аполитичен. Я не хочу, чтобы мною руководила идеология. Я не иду сюда заниматься политикой, я иду, чтобы работать, чтобы выполнять задачи. Кишинев станет нашей партией», - подытожил Иван Дьяков.

    Обновлено ( 10.09.2019 10:44 )  