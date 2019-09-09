Николай Кострыкин: Мы уже постфактум узнаем ряд договоренностей между электоральными конкурентами и представителями крупного бизнеса по выборам 20 октября

Журналист уверен, что люди не знают за кого будут голосовать на местных выборах, так как нет четкой определенности в их деятельности.

Представитель СМИ уверен, что любая предвыборная кампания финансируется так или иначе большим бизнесом в своих интересах. Об этом он заявил в рамках передачи «Главное» с Ниной Димогло на телеканале TVC21.

«На предвыборную кампанию нужен немалое финансирование. Все хотят есть и все хотят неплохо жить, и всем нужно платить, в том числе и людям, осуществляющим работу по предвыборной агитации. Для этого нужны колоссальные средства, а кто даст эти огромные суммы электоральным конкурентам?» - задался вопросом Костыркин.

Представитель масс-медиа считает, что некоторых электоральных конкурентов финансирует строительный бизнес, но называть конкретные имена он пока отказался, чтобы не компрометировать их.

«Эти средства даст партиям крупный капитал, но у него есть свои интересы. В Кишиневе – это строительный бизнес, которому нужно строить, чтобы зарабатывать. Следовательно, мы уже постфактум узнаем, что был ряд договоренностей между электоральными конкурентами и рядом крупного бизнеса. Я эти имена называть не буду, я их озвучу потом», - заявил журналист.