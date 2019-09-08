Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Дьяков: Между Нэстасе и Плахотнюком нет никакой разницы

    08.09.2019 11:29 TVC21 Новости - Политика

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    Экс-прокурор Кишинева Ион Дьяков утверждает, что у министра внутренних дел Андрея Нэстасе есть что-то общее с бывшим председателем ДПМ.

    Он считает, что лидер  ППДП мыслит одинаково с Владом Плахотнюком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Заявление было сделано в контексте высказывания Андрея Нэстасе, который заявил, что хотел стать генеральным прокурором, прежде чем занять должность министра.

    «Я могу ошибаться, но я думаю, что Нэстасе и Плахотнюк думают одинаково. Разница между ними в том, что у них разные возможности», – заявил Ион Дьяков.

    Нынешний министр внутренних дел Андрей Нэстасе, заявил, что хотел стать генеральным прокурором как минимум на три месяца, но его коллеги по парламентскому большинству не поддержали эту идею, потому что это приведет институт юстиции к политизации которая была при режиме Плахотнюка.

    Обновлено ( 08.09.2019 11:37 )  