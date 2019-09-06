Майя Санду: Андрей Нэстасе является кандидатом блока ACUM на пост примара Кишинева

Глава кабинета министров и сопредседатель блока ACUMСанду заявила, что глава МВД Нэстасе является единым кандидатом от избирательного блока на местных выборах в столице.

Премьер-министр заявила, что кандидатура лидера ППДП Андрея Нэстасе была согласована давно, но просто не была озвучена для общества. Об этом она заявила рамках передачи на одном из частных телеканалов.

«Думаю, всем ясно, что г-н Андрей Нэстасе является кандидатом от блока ACUM. Это решение было принято давно, мы ждем начала кампании», - сказала Санду.

На вопрос ведущих, не хочет ли она вступить в предвыборную гонку за кресло примара Кишинева, Майя Санду ответила категорично.

«У меня интересная работа, и я чувствую себя хорошо в этой должности», - ответила с улыбкой Санду.

Ну конечно, кто захочет отказываться от комфортных и в некоторых областях прибыльных должностей премьер-министра и генерального примара столицы.