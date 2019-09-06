Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Дорин Киртоакэ: Мое главное достижение в Кишиневе – это продолжительное развитие
    Лидер Либеральной партии уверен, что благодаря долгому сроку его пребывания в качестве главы примэрии он смог развить ...
    63
    Майя Санду: Андрей Нэстасе является кандидатом блока ACUM на пост примара Кишинева
    Глава кабинета министров и сопредседатель блока ACUMСанду заявила, что глава МВД Нэстасе является единым кандидатом от ...
    102
    Марина Таубер: Скоро Шор появится на людях
    Вице-председатель партии “Шор”, депутат парламентазаявила, что стоит ожидать возвращения Илана Шора “в публичное ...
    103
    Владимир Головатюк: Экономикой сейчас надо заниматься, а не спорить кто на каком языке говорит и куда смотрит
    Депутат ПСРМ Головатюк дал понять, что если не уделять внимание экономике страны, то в скором времени и тех денег, что ...
    141
    Андрей Нэстасе: МВД никогда не будет передано под контроль социалистов
    Представители ППДП и ПДС ни в коем случае не поддержат кандидата от ПСРМ в случае участия Нэстасе в выборах на пост примара ...
    134
    Валерий Демидецкий: У народа Молдовы чувствуется разочарование новой властью
    Эксперт считает, что недовольство действиями актуального правительства будет набирать обороты. ...
    160
    Павел Филип: Прослушка представителей оппозиции была законной
    Экс-премьер Молдовы, демократ Павел Филип, утверждает, что он не знал о прослушивании и слежке за оппозиционными политиками ...
    130
    Игорь Додон на встрече с главой НАТО: Молдова не вступит в этот блок
    Глава Республики Молдова на встрече с генсеком Североатлантического альянса заявил, что наша страна - нейтральное государство, ...
    182
    Игорь Волницкий: Я ужасно разочарован правым сегментом новой власти
    Глава центра «Poliexpert» и бывший член команды Влада Филата считает себя про-европейцем, но абсолютно не понимает действия ...
    318
    Майя Санду: Я не знаю, о чем думает господин Игорь Додон, когда говорит о Приднестровье
    По заявлениям премьер-министра она не обсуждала этот вопрос ни с кем и ее правительство может предоставить непризнанному ...
    153

    • Майя Санду: Андрей Нэстасе является кандидатом блока ACUM на пост примара Кишинева

    06.09.2019 09:20 TVC21 Новости - Политика

    Sandu9.jpg

    Глава кабинета министров и сопредседатель блока ACUMСанду заявила, что глава МВД Нэстасе является единым кандидатом от избирательного блока на местных выборах в столице.

    Премьер-министр заявила, что кандидатура лидера ППДП Андрея Нэстасе была согласована давно, но просто не была озвучена для общества. Об этом она заявила рамках передачи на одном из частных телеканалов.

    «Думаю, всем ясно, что г-н Андрей Нэстасе является кандидатом от блока ACUM. Это решение было принято давно, мы ждем начала кампании», - сказала Санду.

    На вопрос ведущих, не хочет ли она вступить в предвыборную гонку за кресло примара Кишинева, Майя Санду ответила категорично.

    «У меня интересная работа, и я чувствую себя хорошо в этой должности», - ответила с улыбкой Санду.

    Ну конечно, кто захочет отказываться от комфортных и в некоторых областях прибыльных должностей премьер-министра и генерального примара столицы.

     