Игорь Волницкий: Я ужасно разочарован правым сегментом новой власти

Глава центра «Poliexpert» и бывший член команды Влада Филата считает себя про-европейцем, но абсолютно не понимает действия прозападного правительства Майи Санду.

Политолог заявил об отсутствии эффективности действий правительства на благо граждан республики.

«Каждый день ко мне каждый день поступают очень критичные рапорты, которые мы анализируем и стараемся понять, что стоит за теми или иными действиями власти. Меня поразило, что парламентское большинство, а особенно правительство Майи Санду, которое объявило себя ярым проевропейским, только один раз провели заседании комиссии по европейской интеграции. Вот 8 сентября новой власти будет 3 месяца, но ни разу не была созвана правительственная комиссия по реинтеграции страны!» - возмутился Игорь Волницкий.

По словам эксперта, власть так до сих и не поняла, чего от них ждут жители Молдовы.

«Правительство и парламентское большинство поняли лишь на половину чаяния граждан Молдовы. От них не ожидали лишь убрать из власти Влада Плахотнюка и людей ДПМ. От них ожидали хоть какую-то программу, хоть какие-то конкретные шаги в экономике и социальной сфере. За три месяца команда Майи Санду даже не создала рабочую группу по разработке стратегии привлечения инвестиций в страну. Нам что, не нужны инвестиции в условиях дефицита бюджета?» - задался вопросом политолог.

Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе играют по правилам двойных стандартов, называя назначения социалистов скандалом и политизацией, а своих коллег – демократической нормой.

«За последние пару недели с треском провалились конкурсы в юриспруденции: в пенитенциарной системе, в бюро по отношению с диаспорой и в Конституционном суде. С одной стороны, ACUMговорит о политизации некоторых структур, с другой - член партии Санду был назначен такой важной организации как «Moldsilva». Например, когда правые и левые объединились в эту коалицию они как будто не понимали, что должны быть компромиссы. Когда правые назначают своих людей – это нормально, а когда на другие должности становятся представители ПСРМ, то это уже скандал, политизация и т.д. Партии ACUM используют политику двойных стандартов», - подытожил Игорь Волницкий.