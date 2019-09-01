Фадей Нагачевский: Почему общество до сих пор не видит реформ в области юстиции от новой власти?

Юрист завил о том, что народ до сих пор не увидел то, что должно измениться.

По мнению юриста, текст законопроекта имеет много недостатков, но он должен быть представлен на суд общественности, если власть строит по настоящему демократическое и правовое государство.

«Эта реформа делается совместно с частью гражданского общества. Говорить о том, что проекты по реформе юстиции хорошие или плохие и почему общество их до сих пор не видело? У меня есть много вопросов по этому законопроекту и надеюсь, что общество в скором времени увидит этот текст», - заявил советник председателя спикера парламента.

Нагачевский заявил, что существует много моментов, которые нужно доработать перед принятием этого документа.

«В проекте есть очень чувствительные элементы, которые нужно обработать для того чтобы эта реформа была реальной, эффективной, чтобы никто не мог поставить ее правильность и демократичность», подытожил эксперт.