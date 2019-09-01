Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Фадей Нагачевский: Почему общество до сих пор не видит реформ в области юстиции от новой власти?
    Юрист завил о том, что народ до сих пор не увидел то, что должно измениться. ...
    121
    Игорь Додон: Мы не должны разделять язык, который нас объединяет
    Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан с праздником «Limba Noastră». ...
    142
    Павел Филип: Людям начинает надоедать этот спектакль власти, люди хотят «хлеба»
    Бывший глава кабинета министров отметил, что гражданам страны не так важно кто именно «сядет» в тюрьму, а им важно ...
    123
    Павел Филип: Новое правительство увеличивает тарифы, чтобы вернуть «миллиард» с рук простых граждан
    Экс-премьер не понимает, почему нынешняя власть, как они заявляли, не снимут с граждан Молдовы ответственность за «кражу ...
    382
    Павел Филип к власти: Хватить говорить лозунгами и начните быть властью, а не оппозицией
    Бывший премьер-министр Молдовы заявил о том, что нынешняя власть говорит лозунгами предвыборного характера, а пора работать. ...
    120
    Премьер Санду и министр экономики Брынзан встречались с Натаном Ротшильдом до подписания сделки по аэропорту
    Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан признался, что он вместе с главой кабинета министров Майей Санду встречались ...
    195
    Михаил Гофман: Плахотнюка надо как можно скорее заслушать по делу о смерти Лункашу
    Экс-заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман считает, что бывшего ...
    183
    Владимир Головатюк: Влад Филат был в стороне, но сейчас он в теме и вынужден говорить, и он дает информацию
    Депутаты заслушали Филата по делу о банковском мошенничестве. ...
    330
    Максим Лебединский: Возникает большая проблема, что члены местных избиркомов и кандидаты на местных выборах находятся в родстве
    Секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы считает, что процесс контроля местных выборов в нашей страны является ...
    234
    Максим Лебединский: Правовой базой для расчета количества населения Молдовы являются итоги переписи 1989 года
    Основой для расчета стабильного населения являются результаты переписи населения 1989 года, проведенные в МССР. ...
    225

    • Фадей Нагачевский: Почему общество до сих пор не видит реформ в области юстиции от новой власти?

    01.09.2019 11:43 TVC21 Новости - Политика

    nagacevshi.jpg

    Юрист завил о том, что народ до сих пор не увидел то, что должно измениться.

    По мнению юриста, текст законопроекта имеет много недостатков, но он должен быть представлен на суд общественности, если власть строит по настоящему демократическое и правовое государство.

    «Эта реформа делается совместно с частью гражданского общества. Говорить о том, что проекты по реформе юстиции  хорошие или плохие и почему общество их до сих пор не видело? У меня есть много вопросов по этому законопроекту и надеюсь, что общество в скором времени увидит этот текст», - заявил советник председателя спикера парламента.

    Нагачевский заявил, что существует много моментов, которые нужно доработать перед принятием этого документа.

    «В проекте есть очень чувствительные элементы, которые нужно обработать для того чтобы эта реформа была реальной, эффективной, чтобы никто не мог поставить ее правильность и демократичность», подытожил эксперт.

     