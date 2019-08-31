Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Новое правительство увеличивает тарифы, чтобы вернуть «миллиард» с рук простых граждан

    31.08.2019 10:13 TVC21 Новости - Политика

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    Экс-премьер не понимает, почему нынешняя власть, как они заявляли, не снимут с граждан Молдовы ответственность за «кражу миллиарда».

     

    Он до сих пор недоволен, почему молдаване до сих пор платят через повышение тарифов за возврат тех денег. Об этом Павел Филип заявил в рамках программы «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

    «Почему те, кто в блоке ACUM или ПСРМ на митингах говорили о том, что уберут кражу миллиарда с граждан Молдовы сейчас молчат?» - задается вопросом Павел Филип.

    Он утверждает, что при нынешнем большинстве в парламенте депутаты могут отменить закон по возврату украденного миллиарда через граждан Республики Молдова, который приняла ДПМ.

    «Отмените этот закон, но почему вы это не делаете?» - задается вопросом бывший глава кабинета министров.

     