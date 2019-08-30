Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Головатюк: Влад Филат был в стороне, но сейчас он в теме и вынужден говорить, и он дает информацию

    30.08.2019 12:55 TVC21 Новости - Политика

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    Депутаты заслушали Филата по делу о банковском мошенничестве.

    Народные избранники парламентской комиссии по расследованию хищений в банковской системе, посетили столичный пенитенциар № 13. Они заслушали и приняли ко вниманию заявления бывшего главы правительства Влада Филата.

    По словам депутата от ПСРМ Владимира Головатюка, экс-премьер подробно рассказал им обо всем, что происходило в «Banca de Economii» и не только в 2014 году, но и начиная с 2011 года.

    «Весной 2015 года Влад Филат был в стороне. Ситуация изменилась. Он вынужден говорить», - заявил Головатюк.

    Член парламентской комиссии также сказал, что необходимо провести серьезную законодательную экспертизу, поскольку выяснилось, что до банковского мошенничества был изменен закон.

    «Преступники в течение двух недель до вывода денег из банковско-финансовой системы Молдовы действовали согласно закону, т.к. они изменили законодательство под себя. Это очень сложно», - подытожил депутат

     