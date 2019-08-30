Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый о новой власти: Под вашим покровительством сейчас происходит легализация того, что было «распилено» во время режима Плахотнюка

    30.08.2019 10:32 TVC21 Новости - Политика

    Глава «Нашей Партии» РенатоУсатый пригрозил массовыми протестами нынешней власти: «Мы выйдем на протесты!»

    Политик в прямом эфире в социальной сети Facebook раскритиковал нынешние власти за серию провалов, последним из которых стала смена акционера Avia Invest, компании, которая взяла в концессию на 49 лет Международный аэропорт Кишинева. Усатый пригрозил прибегнуть к протестам, а также предупредил, что добьется отмены всех мошеннических схем по отчуждению госсобственности.

    Усатый подверг резкой критике тот факт, что власти не смогли остановить смену акционеров компании-концессионера столичного аэропорта. По его словам, то, что было похищено во времена олигарха Владимира Плахотнюка, узаконено при нынешней власти.

    «Вы приняли закон о том, что Молдова — захваченное государство. Вы должны были отменить не только договор о концессии Аэропорта Кишинева, но и ряд фирменных договоров, которые есть у нас, в Бельцах. Эти договоры такие же беспредельные или даже более беспредельные, чем договор о сдаче в концессию аэропорта», — утверждает экс-глава Бельц.

    По словам Усатого, вопрос концессии аэропорта обсуждался на протяжение многих лет.

    «Под вашим покровительством сейчас происходит легализация того, что было «распилено» во время режима Плахотнюка», — отметил Усатый.

    Лидер «Нашей Партии» пригрозил, что будет вынужден призвать граждан на улицу, так как нынешние власти ничем не лучше предыдущих.

    «Чем вы отличаетесь сегодня от Плахотнюка? Для чего вы сегодня нужны? Для того, чтобы легализовать то, что было украдено при Плахотнюке и до него? Если вы продолжите в том же духе, я позову людей и выйду на улицу. Закончим мы быстро и в правовом поле», — уверен политик.

    Также лидер «Нашей Партии» подверг критике бездействие властей, которые позволили повысить тарифы на электроэнергию для населения. Усатый напомнил, что депутат от блока ACUM, вице-спикер парламента Александр Слусарь уверял всех, что оснований для повышения тарифов нет. Однако, НАРЭ, тем не менее, утвердило повышение тарифов.

    «Я говорил и повторюсь: вы не сломали ни одной схемы времен Плахотнюка по поставкам электроэнергии через компании-прокладки, а начали с повышения тарифов», — подытожил Ренато Усатый.

     