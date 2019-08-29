Ион Чебан: Система Влада Плахотнюка до сих пор работает и сопротивляется

Депутат утверждает, что доподлинно известно о краже миллиарда, сдачи в концессию международного кишиневского аэропорта и многих других вещах.

Секретарь по идеологии ПСРМ уверен, что система, выстроенная Плахотнюком, до сих пор сопротивляется. И поэтому прокуратура до сих пор не выступила по самым скандальным случаям. Об этом Ион Чебан щаявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски на телеканале TVC21.

«Мы хотим, чтобы система работала независимо, транспарентно, корректно и для граждан Республики Молдова, а не вопреки. Мы задаемся вопросом - вот почему до сегодняшнего дня прокуратура не пришла со всеми деталями по самым скандальным вещам, а их очень много. Я не знаю для затягивания процесса было это сделано или по другим причинам, но принципиально важно, что система сопротивляется. Мы хотим сегодня получить всю информацию, но система не дает нам это сделать, это значит, что влияние существует внутри системы. И что убрать это влияние, что создать действительно независимые органы, нам надо предпринять определенные усилия, в том числе в рамках поправок для закона о прокуратуре», - заявил вице-спикер парламента.

Он считает, что в нашей республике разработаны одни из самых продвинутых законопроектов, но проблема заключается в том, что они не работают.

«Я хочу вам сказать, что в Молдове очень много хороших законов, но то как эти законы внедряются – здесь самая большая проблема для на всех. И здесь надо четко понимать, когда и где вносить коррективы, что все работало, а не было просто на бумаге», - уверен Ион Чебан.