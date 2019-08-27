Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Муравский: Визит Сергея Шойгу был своеобразным пробным шагом

    27.08.2019 08:38 TVC21 Новости - Политика

    Бывший вице-премьер Молдовы уверен, что посещение нашей республики министром обороны России является знаковым и показателем отсутствия согласия в коалиции ПСРМ и ACUM.

    «Я думаю, что визит господина Шойгу - это не только пример несогласованности коалиции, а это пример отсутствия опыта построения государственной  политики с точки зрения некоторых моментов, которые касаются некоторых вопросов протоколов, отношений и т.д.», - заявил экс-министр экономики Республики Молдова.

    Он считает, что его нельзя назвать официальным, потому что не было приглашения со стороны правительства Майи Санду.

    «Как оценивать визит? Его нельзя назвать официальным, так как не было приглашения Министру обороны со стороны правительства, то есть не была согласована повестка дня и так далее. Но если он приехал на рыбалку к кому то, то это частный визит. Министр обороны Российской Федерации приехал с целым рядом сопровождающих лиц. Принял участие в официальных мероприятиях, подарил знамена. То есть так это можно расценивать – и не официально, но и не частно», - утверждает Муравский.

    Обновлено ( 27.08.2019 08:49 )  